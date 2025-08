Grave incidente nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Erchie, frazione del comune di Maiori, in Costiera Amalfitana. Un bambino di 7 anni, originario della provincia di Napoli, è stato soccorso dopo aver accusato un malore in acqua, rischiando di annegare. Il piccolo si trovava al mare insieme alla famiglia quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso i sensi durante il bagno.

Soccorsi tempestivi sulla spiaggia di Erchie

È un bagnino in servizio presso un lido a notare la situazione critica e a intervenire prontamente per portarlo a riva. Immediatamente sono attivati i soccorsi: sul posto sono giunti in pochi minuti un’ambulanza della Croce Rossa da Cetara, una moto medica, la Polizia Locale di Maiori e personale della Capitaneria di Porto.

Visti i segnali vitali instabili, è richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha effettuato un atterraggio d’emergenza nella cava di Erchie, area idonea per operazioni di soccorso straordinarie.

Ricoverato in Rianimazione al Santobono

Il bambino, dopo essere intubato sul posto, è trasferito in eliambulanza al reparto di Rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli. Le sue condizioni sono giudicate critiche dai sanitari, anche se al momento non sono diffusi ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico.

Indagini in corso sulle cause del malore

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il malore: si ipotizza un improvviso abbassamento della pressione o un problema respiratorio mentre era in acqua. Saranno gli accertamenti medici e le testimonianze dei presenti a fornire maggiore chiarezza sull’accaduto.