Attimi di paura ieri a Vairano Scalo, in provincia di Caserta, dove un bambino di appena 18 mesi è rimasto accidentalmente chiuso all’interno dell’auto della madre.

L’incidente al cimitero

La giovane donna di Marzano Appio si era recata intorno a mezzogiorno al cimitero locale per fare visita ai parenti defunti. Dopo aver parcheggiato la sua Bmw sotto il sole, è scesa per aprire la portiera posteriore e far scendere il piccolo, adagiato nel seggiolino di sicurezza. Nel frattempo, il bimbo che stava giocando con le chiavi e con il telecomando del veicolo, ha premuto involontariamente il pulsante di chiusura centralizzata, rimanendo bloccato all’interno.

Nonostante i tentativi disperati di aprire l’auto, la donna non è riuscita a sbloccare le portiere e, in preda al panico, ha contattato il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

I soccorsi dei militari

In pochi minuti, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Vairano Scalo è arrivata sul posto trovando la madre in lacrime e il bambino in crisi di pianto, chiuso nell’abitacolo arroventato.

Valutata l’urgenza della situazione, i militari hanno deciso di intervenire subito: utilizzando gli strumenti in dotazione, hanno infranto in sicurezza un deflettore dell’auto, riuscendo così ad aprire le portiere e a trarre in salvo il piccolo.

Il lieto fine

Il bimbo, fortunatamente illeso, è stato immediatamente riaffidato alle cure della mamma, che tra commozione e gratitudine ha ringraziato i Carabinieri per il tempestivo intervento.

L’episodio conferma l’importanza della prontezza dei soccorsi e rappresenta anche un monito ai genitori: basta una distrazione di pochi istanti perché si verifichino situazioni potenzialmente molto pericolose.