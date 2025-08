Un bambino di poco più di un anno è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso al volto dal cane di famiglia. L’episodio si è verificato in un comune della zona dello Spoletino e ha richiesto un intervento medico immediato. Il piccolo è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto, dove è stato preso in carico dal personale sanitario della Usl Umbria 2. A seguire con attenzione le prime fasi dell’assistenza è stata la dottoressa Anna Maria Rotelli, in coordinamento con l’équipe medica. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il bambino presentava ampie ferite al volto, ma le sue condizioni generali sono state giudicate buone.

Dopo una prima valutazione e le cure iniziali, i medici hanno ritenuto opportuno il trasferimento presso l’ospedale di Terni, dove il bambino è stato trasportato in elisoccorso per approfondimenti e trattamenti specialistici.

Nonostante la gravità delle lesioni, il quadro clinico appare sotto controllo. I sanitari continueranno a monitorare l’evoluzione delle condizioni nelle prossime ore. L’episodio ha destato comprensibile preoccupazione, ma fortunatamente non si teme per la vita del piccolo.