Intervento della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ad Alimuri, tra Meta e Sorrento, per evitare che un’imbarcazione da diporto di circa 10 metri si schiantasse contro la scogliera. A bordo c’erano 2 donne e 2 uomini, soccorsi dagli equipaggi del GCB157 e della motovedetta 532, già in zona per pattugliamento. La barca, che aveva subito un’avaria al motore, è trainata in sicurezza al porto di Piano di Sorrento, dove gli occupanti saranno ascoltati per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’intervento ha permesso di salvare le persone e tutelare l’ambiente marino, evitando rischi di inquinamento in un’area turistica ad alta frequentazione.