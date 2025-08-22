Un grave incidente si è verificato a Corchiano, lungo la strada provinciale che conduce a Viterbo. Un bambino di appena un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’auto in movimento.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo viaggiava sul seggiolino insieme alla madre e al fratellino di tre anni. Quest’ultimo avrebbe sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino e, subito dopo, aperto la portiera posteriore, provocando la caduta del bambino dall’auto in corsa.

La madre, accortasi dell’accaduto, ha immediatamente fermato la macchina, ha soccorso il figlio e si è precipitata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, portandolo in braccio e sanguinante.

Il trasferimento a Roma

Le condizioni del bambino sono apparse subito molto gravi. I medici hanno disposto il trasferimento urgente in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove il piccolo è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le verifiche degli inquirenti

Sul caso è intervenuta la polizia, che ha ascoltato la madre e raccolto le prime testimonianze. Gli accertamenti hanno confermato che si è trattato di un incidente domestico stradale legato all’imprudenza del fratellino, senza ulteriori responsabilità esterne.