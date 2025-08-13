Nella notte, un incendio di vaste proporzioni ha colpito un’azienda agricola in località Picciola, a Pontecagnano (Salerno). Le fiamme hanno devastato lo stabilimento del Gruppo Adinolfi, specializzato nel confezionamento di verdura e prodotti agricoli, distruggendo capannone, macchinari e materiali plastici.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Eboli, Salerno Centrale e Giffoni. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’impiego di:

Tre autobotti

Un’autoscala

Carro-aria per il ricambio delle bombole

Il lavoro dei soccorritori è stato complicato dal caldo intenso dovuto all’ondata di calore in corso, che ha reso l’intervento ancora più faticoso.

Nessun ferito, cause da accertare

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte boato poco prima di vedere le fiamme avvolgere la struttura.

Le indagini dovranno chiarire l’origine del rogo, che ha praticamente distrutto l’intero stabilimento dove avvenivano le lavorazioni dei prodotti agricoli.