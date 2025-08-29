Il Gruppo Autogrill, leader nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per il 2025. Attualmente sono disponibili circa 100 opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale, rivolte sia a candidati con esperienza sia a persone al primo impiego.

Le selezioni riguardano principalmente i punti ristoro autostradali, ma anche bar e ristoranti situati in aeroporti, stazioni, centri commerciali e città.

Profili ricercati negli Autogrill

La maggior parte delle posizioni aperte è destinata a ruoli operativi nelle aree di servizio autostradali:

Baristi e benzinai (anche senza esperienza): inserimento con contratto al 6° livello CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, stipendio annuo lordo compreso tra 12.000 e 19.500 euro.

Assistant Store Manager: richiesti candidati con esperienza, con assunzioni a tempo indeterminato full time in sedi come Bologna, Padova, Milano Linate, Desenzano del Garda, Somaglia, Bagno a Ripoli e altre località. La retribuzione sarà commisurata al profilo del candidato.

Altre offerte di lavoro nel Gruppo Autogrill

Oltre agli Autogrill tradizionali, il Gruppo gestisce anche numerosi locali in licenza, tra cui Rossopomodoro, Temakinho, KFC, Old Wild West, Bar Motta, Storie di Caffè, Puro Gusto, Caffè Napoli, Eataly e molti altri.

In queste realtà, le posizioni aperte riguardano:

Addetti alla ristorazione (camerieri, cuochi, baristi) negli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Orio al Serio, oltre che nei locali di Rozzano e Forum di Assago.

Aiuto cuochi e pizzaioli per il ristorante Sophia Loren di Firenze e per il punto vendita di Piazza Duomo a Milano.

Cuochi presso ristoranti negli aeroporti di Fiumicino e Orio al Serio e nella birreria Doppio Malto di Bergamo.

Camerieri e cameriere con possibilità di inserimento nei principali scali aeroportuali e in diversi centri commerciali italiani.

Come candidarsi

Chi desidera lavorare in Autogrill può consultare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale del Gruppo. Nella pagina dedicata alle Posizioni Aperte, è possibile selezionare la sede di interesse e candidarsi online compilando il form dedicato e allegando il proprio curriculum vitae.