Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 53, nel tratto tra Vieste e Baia dei Campi, dove si è verificato uno scontro frontale tra un autobus delle Ferrovie del Gargano e un’autovettura proveniente dalla corsia opposta. A bordo del bus viaggiavano i passeggeri della linea Vieste–Napoli–Roma.

Secondo quanto comunicato dall’azienda di trasporto pubblico, l’impatto sarebbe stato inevitabile, causato da una manovra azzardata dell’auto, presumibilmente impegnata in un tentativo di sorpasso al momento dello schianto.

Feriti i due occupanti dell’auto, contusi alcuni passeggeri

I due occupanti dell’auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in ambulanza per le cure necessarie. Non si conoscono ancora le loro condizioni nel dettaglio. Alcuni passeggeri dell’autobus hanno riportato lievi contusioni, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi tra gli utenti del servizio pubblico.

Polizia Stradale al lavoro per accertare le cause dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie provinciali del Gargano, spesso teatro di manovre rischiose e incidenti legati all’alta velocità o a sorpassi imprudenti.