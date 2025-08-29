Momenti di paura nella notte a Giugliano in Campania, dove un’auto si è schiantata contro la vetrina di un negozio in via Dante Alighieri per poi prendere fuoco.

L’incidente

L’impatto è stato molto violento e ha generato diversi boati, avvertiti distintamente dai residenti della zona. Le fiamme si sono propagate rapidamente e il denso fumo prodotto dalla combustione ha invaso i cortili e gli appartamenti vicini.

I soccorsi

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le indagini

Al momento, non ci sono tracce del conducente del veicolo, che si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell’incidente e la dinamica che ha portato l’auto a terminare la sua corsa contro l’attività commerciale.