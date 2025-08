Paura lungo la strada statale Avellino-Salerno, dove un’automobile si è ribaltata nei pressi dell’uscita Montoro Nord, in prossimità del tratto sorvegliato da autovelox. L’incidente ha provocato diversi feriti, le cui condizioni sono al momento in fase di accertamento.

Soccorsi immediati, traffico bloccato verso Salerno

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, diverse ambulanze del 118, pattuglie della Polizia Stradale e squadre tecniche dell’ANAS. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, così come le attività di messa in sicurezza della carreggiata.

La viabilità in direzione Salerno risulta fortemente rallentata, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. La circolazione è temporaneamente limitata per consentire le operazioni di recupero del veicolo e la gestione dell’area interessata dall’incidente.

Invito a utilizzare percorsi alternativi

Le autorità raccomandano agli utenti della strada di evitare il tratto coinvolto e, se possibile, di optare per itinerari alternativi fino al completo ripristino della viabilità.