Tragedia nel pomeriggio di sabato intorno alle 15 a Tor San Lorenzo, lungo via Laurentina, all’altezza dell’incrocio con via Colli Marini e via dei Monti di Santa Lucia ad Ardea. Una Hyundai condotta da una donna di mezza età ha travolto due pedoni. L’impatto è violentissimo: uno dei due uomini è sbalzato a diversi metri di distanza e, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, è deceduto poco dopo. L’altro pedone è stato trasferito in ospedale in condizioni gravissime.

Ipotesi malore alla guida

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente potrebbe aver accusato un malore: la vettura ha sbandato, colpito il guardrail e centrato i due uomini che attraversavano la strada.

A bordo dell’auto, oltre alla donna, c’erano anche una ragazza e due 15enni, rimaste illese. Ferito anche un passeggero della Hyundai, trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita.

Rilievi e indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ardea, con l’ausilio dei Carabinieri della Tenenza locale, che hanno eseguito i rilievi e disposto la chiusura temporanea della strada per consentire i soccorsi e i controlli.

La donna alla guida e il passeggero ferito sono trasferiti rispettivamente negli ospedali di Anzio e Pomezia. Le indagini proseguono per accertare la dinamica esatta del drammatico incidente.