Paura lungo la SP363, la strada provinciale che collega Poggiardo a Vitigliano. Una Fiat Panda con a bordo quattro giovani è rimasta coinvolta in un incidente spettacolare, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo stava procedendo in direzione Vitigliano quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto. La vettura è uscita di strada e si è schiantata all’interno di una cisterna in cemento.

L’allarme ai soccorritori è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Poggiardo e una gru, necessaria per recuperare il mezzo.

I quattro occupanti sono usciti dall’auto senza ferite, ma con un forte spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.