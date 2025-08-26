Il Ministero dell’Interno ha annunciato un nuovo concorso pubblico che offre la possibilità di lavorare nella Pubblica Amministrazione anche con la sola licenza media. Si tratta di un’opportunità concreta per chi desidera un impiego stabile, con contratto regolare, stipendio sicuro e ferie garantite.

Sono infatti 77 le posizioni aperte per operatori amministrativi e tecnici, distribuite in diverse sedi sul territorio nazionale.

Perché partecipare ai concorsi pubblici

Negli ultimi anni, sempre più cittadini hanno scelto di puntare sui concorsi pubblici per costruire una carriera solida e sicura. I vantaggi sono evidenti:

stipendio regolare;

possibilità di crescita professionale;

ferie e tutele garantite dai contratti pubblici.

Il nuovo bando del Ministero rappresenta quindi una chance importante per chi vuole entrare nella Pubblica Amministrazione.

Posti disponibili

Il concorso mette a disposizione:

44 posti per operatore amministrativo, appartenente alla famiglia amministrativa;

33 posti per operatore tecnico, appartenente alla famiglia tecnico-informatica.

In totale sono 77 posizioni da ricoprire presso le strutture dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno.

Dove si lavorerà

Le sedi di lavoro sono distribuite in diverse regioni italiane. Tra le città interessate troviamo:

Sicilia: Agrigento, Catania;

Puglia: Bari, Taranto;

Calabria: Catanzaro, Reggio Calabria;

Veneto: Padova.

La distribuzione dei posti permette di coprire più aree del Paese, offrendo opportunità di inserimento lavorativo anche al Sud Italia.

Requisiti per partecipare

Per candidarsi al concorso del Ministero dell’Interno è necessario:

avere la cittadinanza italiana;

aver compiuto la maggiore età;

godere dei diritti civili e politici previsti dalla legge;

possedere almeno la licenza media (scuola dell’obbligo).

Il bando rientra inoltre nelle disposizioni della Legge 68/99, che disciplina l’inserimento lavorativo delle persone appartenenti a categorie protette.

Come presentare domanda

La candidatura deve essere inviata seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale del concorso pubblicato dal Ministero dell’Interno. È necessario allegare la documentazione richiesta e rispettare le scadenze fissate dall’amministrazione.