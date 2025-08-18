Anche questo mese l’Inps procederà con l’erogazione dell’Assegno unico Universale, destinato alle famiglie con figli a carico. I pagamenti per i beneficiari già in regola con la richiesta sono previsti tra il 20 e il 21 agosto, mentre chi ha inoltrato una nuova domanda o aggiornato i propri dati riceverà l’accredito entro la fine del mese successivo alla modifica.

L’Assegno unico è una misura di sostegno economico rivolta a tutte le famiglie residenti in Italia con figli, indipendentemente dalla situazione lavorativa dei genitori. L’importo varia in funzione dell’ISEE, dell’età e del numero dei figli, e di eventuali condizioni particolari, come la presenza di disabilità.

Nel 2025, gli importi mensili vanno da un massimo di 201 euro per ciascun figlio minorenne (ISEE fino a 17.227,33 euro) a un minimo di 57,5 euro per chi ha un ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro oppure non l’ha presentato. Sono inoltre previste maggiorazioni nei seguenti casi:

famiglie numerose,

madri con meno di 21 anni,

entrambi i genitori lavoratori,

presenza di figli con disabilità,

figli molto piccoli (sotto l’anno di età) in nuclei numerosi.

L’Inps ha pubblicato un calendario ufficiale con le date previste per i prossimi mesi, riferite ai beneficiari senza variazioni nei dati:

Agosto: mercoledì 20 e giovedì 21

Settembre: sabato 20 e martedì 23

Ottobre: lunedì 20 e martedì 21

Novembre: giovedì 20 e venerdì 21

Dicembre: mercoledì 17 e venerdì 19

Per chi ha presentato nuove richieste o aggiornato i dati, il versamento avverrà comunque entro la fine del mese successivo all’invio. È sempre possibile verificare lo stato dei pagamenti direttamente sul sito INPS, utilizzando una credenziale digitale come SPID, CIE o CNS.

Dal 1° gennaio 2025, gli importi sono stati rivalutati tenendo conto dell’inflazione. Tra le principali novità:

aumento del 50% per i figli fino a un anno;

stessa maggiorazione per i figli tra 1 e 3 anni appartenenti a famiglie con almeno tre figli e ISEE sotto i 45.939,56 euro;

bonus aggiuntivo di 150 euro al mese per i nuclei con quattro o più figli.