Ad agosto 2025, i beneficiari che a luglio hanno presentato la domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e hanno ricevuto l’approvazione da parte dell’INPS vedranno accreditata la prima mensilità del nuovo periodo in anticipo rispetto alla consueta data del 27 del mese. La normativa prevede che la prima ricarica – insieme alla consegna della Carta ADI per chi ne ha diritto – venga effettuata intorno al 15 del mese. Tuttavia, vista la coincidenza con il Ferragosto, il pagamento dovrebbe avvenire giovedì 14 agosto 2025.

Bonus compensativo fino a 500 euro

Per i beneficiari che a luglio hanno visto sospeso il pagamento a causa del raggiungimento delle 18 mensilità previste, è in arrivo un bonus compensativo.

L’importo, che può arrivare fino a 500 euro, sarà calcolato in proporzione alla mensilità spettante e potrà essere accreditato insieme alla prima ricarica di agosto.

Se l’INPS non dovesse riuscire a completare le procedure in tempo, il bonus sarà comunque erogato nei mesi successivi, entro dicembre 2025.

Cosa sapere per agosto 2025

Data pagamento: prevista per il 14 agosto 2025

Beneficiari: chi ha presentato domanda di rinnovo a luglio ed è stato approvato dall’INPS

Carta ADI: consegna contestuale al primo accredito per i nuovi titolari

Bonus compensativo: fino a 500 euro per chi ha terminato le 18 mensilità a luglio.