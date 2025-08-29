A settembre 2025 i titolari dell’Assegno di inclusione (ADI) riceveranno un bonus straordinario fino a 500 euro, accreditato a metà mese insieme alle consuete lavorazioni Inps.

Cos’è il Bonus Ponte

Il contributo straordinario, noto come “Bonus Ponte”, è stato introdotto dal decreto-legge n. 92/2025, convertito ad agosto. La misura è rivolta ai nuclei familiari che hanno concluso i primi 18 mesi di fruizione dell’ADI e che, per legge, devono rispettare un mese di sospensione obbligatoria prima di accedere al nuovo ciclo di erogazioni.

Il bonus ha un importo pari a una mensilità dell’Assegno di inclusione spettante, ma con un tetto massimo fissato a 500 euro.

Esempio: chi percepisce normalmente 450 euro riceverà la stessa cifra; chi invece riceve 900 euro al mese otterrà comunque 500 euro come limite massimo.

Accredito sulla Carta di inclusione

Il pagamento avviene automaticamente sulla Carta di inclusione, senza necessità di presentare alcuna nuova domanda. Non è previsto bonifico bancario, ma l’utilizzo dello strumento elettronico già attivo per le mensilità ordinarie. La norma stabilisce inoltre che il bonus sia valido esclusivamente per il 2025.

Chi riceverà il bonus di settembre

La misura riguarda i nuclei familiari che hanno terminato i 18 mesi di ADI a fine luglio 2025, hanno osservato lo stop di agosto e presentato domanda di rinnovo entro il 31 agosto. Per loro, insieme alla prima rata del nuovo ciclo di 12 mesi, Inps accrediterà anche il Bonus Ponte, a condizione che la richiesta sia stata accolta.