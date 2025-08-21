La Regione Campania ha pubblicato un avviso pubblico di avviamento numerico a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 41 unità di personale presso l’ASL Napoli 3 Sud, rivolto esclusivamente alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99.

I profili ricercati

Nel dettaglio, i posti messi a bando sono suddivisi così:

10 Operatori Tecnici – Magazzinieri

10 Operatori Tecnici – Autisti

11 Coadiutori Amministrativi

10 Operatori Tecnici – Informatici

Tutte le posizioni sono riservate a candidati iscritti negli elenchi del Collocamento Mirato della Provincia di Napoli.

Inclusione e diritto al lavoro

La Legge 68/99 rappresenta una pietra miliare nella tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità e fragilità sociali, ribadendo che l’occupazione non è soltanto fonte di sostentamento, ma strumento di dignità e di piena integrazione nella società.

L’iniziativa dell’ASL Napoli 3 Sud dimostra come le pubbliche amministrazioni possano trasformare i principi in opportunità concrete, offrendo lavoro stabile a chi spesso incontra barriere invisibili e pregiudizi.

Una sfida culturale

Garantire l’accesso al lavoro per le categorie protette significa non solo colmare un divario occupazionale, ma anche superare stereotipi e valorizzare competenze spesso sottovalutate. Si tratta di un passo importante verso un modello di società più inclusiva e giusta.

Modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma ClicLavoro Campania, dalle ore 9:00 del 22 settembre 2025 fino alle ore 17:00 del 26 settembre 2025.

Per maggiori dettagli e per consultare l’avviso completo è possibile visitare il portale ufficiale della Regione Campania.