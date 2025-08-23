La Polizia di Stato ha arrestato tre uomini di origine georgiana – di 28, 35 e 47 anni – già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti in abitazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento degli agenti

L’operazione è scattata dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme agli agenti del Commissariato Arenella, è intervenuta in via Edoardo Nicolardi per un presunto furto in corso.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato tre uomini con il volto coperto mentre uscivano dall’appartamento segnalato. Alla vista delle forze dell’ordine i malviventi hanno tentato la fuga attraverso le scale condominiali, ma sono bloccati dopo una breve colluttazione.

Refurtiva e arnesi da scasso

Durante i controlli, i tre sono stati trovati in possesso di un ingente bottino:

numerosi monili in oro e argento (anelli, collane, bracciali, orecchini);

alcuni diamanti;

quattro orologi di lusso;

due portafogli;

diversi arnesi da scasso;

43.600 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Dagli accertamenti è emerso che la serratura della porta d’ingresso era forzata e l’intero appartamento messo a soqquadro.

Arresto e restituzione della refurtiva

I tre georgiani sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva recuperata è riconsegnata alla legittima proprietaria.