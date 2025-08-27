Una 40enne di Caserta, già sottoposta agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stata arrestata nuovamente per evasione dopo essere stata sorpresa presso la sede dell’INPS in città.

La scoperta

La donna si trovava in fila allo sportello INPS quando è stata riconosciuta da un carabiniere libero dal servizio, che presta servizio presso il Radiomobile di Caserta. Il militare, notandola, ha deciso di effettuare un controllo.

Il controllo e l’arresto

Dalla verifica delle generalità è emerso che la 40enne era ancora agli arresti domiciliari e non possedeva alcuna autorizzazione per recarsi all’INPS. Alle domande del carabiniere, non ha saputo giustificare la sua presenza fuori casa.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata riaccompagnata presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima.