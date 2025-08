I Carabinieri della Stazione di Boscoreale (Napoli) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, gravemente indiziati di appartenere a un’organizzazione criminale attiva sul territorio. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Armi clandestine e droga per controllare il territorio

Secondo quanto emerso, gli indagati sono accusati, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale e porto abusivo di armi clandestine, tra cui un fucile d’assalto e una pistola mitragliatrice con matricole abrase. Le accuse sono aggravate dall’art. 416-bis.1 c.p., ovvero l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini hanno documentato come i due arrestati, agendo per conto di un più ampio gruppo criminale, detenessero armi, droga, munizioni e persino ordigni esplosivi artigianali, nascosti nelle abitazioni, in un garage di pertinenza e in un doppio fondo di un’autovettura.

Finalità: controllo mafioso sul territorio

Secondo gli investigatori, l’intero arsenale e il materiale rinvenuto erano funzionali a consolidare il controllo del territorio di Boscoreale da parte del gruppo criminale. Un tentativo di imposizione armata del potere locale, che rafforza il contesto di criminalità organizzata in cui maturano le accuse.

Il commento delle autorità

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto alla criminalità organizzata portate avanti dall’Arma dei Carabinieri in sinergia con la DDA, e rappresenta un ulteriore colpo alle strutture mafiose radicate nell’area vesuviana.