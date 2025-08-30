Il cosiddetto bonus scontrino, legato al bonus mobili ed elettrodomestici, sta per avviarsi verso la sua conclusione. Si tratta di un’agevolazione che negli ultimi anni ha aiutato migliaia di famiglie italiane a ridurre le spese per l’arredo delle abitazioni sottoposte a lavori di ristrutturazione.
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025: salvo proroghe, dal 1° gennaio 2026 non sarà più possibile usufruirne.
Cos’è il bonus scontrino (bonus mobili ed elettrodomestici)
L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
Massimale di spesa 2025: 5.000 euro
Detrazione massima: 2.500 euro
Modalità di fruizione: in dieci quote annuali di pari importo (fino a 250 euro all’anno)
Un aspetto importante è che i beni acquistati non devono necessariamente essere destinati ai locali ristrutturati. Ad esempio, chi ristruttura la cucina può acquistare mobili per la camera da letto e ottenere comunque la detrazione.
Documentazione richiesta: quando lo scontrino è valido
Per non perdere l’agevolazione è fondamentale rispettare le regole fiscali stabilite dall’Agenzia delle Entrate:
i pagamenti devono essere tracciabili (bonifico, carta di credito o bancomat);
va conservata la ricevuta del pagamento;
serve un documento che riporti natura, qualità e quantità dei beni acquistati.
Normalmente si utilizza la fattura, ma anche lo scontrino fiscale è valido, purché:
riporti in modo dettagliato i beni acquistati;
sia collegabile in maniera univoca al pagamento effettuato;
in alternativa, contenga anche il codice fiscale dell’acquirente.
La corrispondenza tra i dati di pagamento e lo scontrino rappresenta l’elemento decisivo per accedere al beneficio.
Scadenza e ultime opportunità
Il bonus scontrino sarà valido fino al 31 dicembre 2025. Per chi sta programmando lavori di ristrutturazione, i prossimi mesi rappresentano l’ultima occasione per approfittare di questa detrazione.
Salvo nuove disposizioni legislative, dal 2026 l’agevolazione non sarà più disponibile.