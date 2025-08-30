Sarà la città di Napoli a ospitare, domenica 22 settembre, la tradizionale cerimonia di apertura dell’anno scolastico. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla manifestazione “Tutti a Scuola”, accompagnato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.
L’evento, che ogni anno sancisce simbolicamente la ripartenza delle attività didattiche, sarà trasmesso in diretta sulla Rai, con la presenza di studenti, docenti e autorità.
Un appuntamento che conferma ancora una volta l’attenzione del Quirinale al mondo della scuola e il valore educativo come fondamento della società.