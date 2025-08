Ancora una tragedia sulle strade del Barese: in quattro giorni si contano tre vittime. Dopo Giusy Lucente, investita il 26 luglio sulla Statale 16 nei pressi di Sammichele di Bari, e Sara Turzo, deceduta domenica 27 a Mola di Bari, Coversano piange la scomparsa di Antonio Di Cristo, 17 anni.

Il giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto poco prima delle 13 a Conversano, all’incrocio tra via Vernaleone e via Cagliari, nel quartiere Arcobaleno. Antonio viaggiava come passeggero su una moto condotta da un coetaneo, quando il mezzo è stato coinvolto in una collisione con una Fiat Panda, alla guida della quale si trovava un anziano residente nella zona.

L’impatto è stato violento e ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, la madre e la sorella del ragazzo si trovavano in un’auto che seguiva il mezzo su cui viaggiavano i due giovani. Un dettaglio che rende ancora più drammatica la vicenda.

Il padre di Antonio, autotrasportatore, ha appreso la notizia mentre si trovava a Milano per lavoro. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Accertamenti sono in corso per verificare eventuali responsabilità.