L’incendio che da ore sta interessando il Vesuvio si sta estendendo fino alle pendici sotto Torre del Greco, mettendo in pericolo non solo aree boschive ma anche la fauna selvatica. Secondo le segnalazioni di volontari e associazioni animaliste, numerosi animali sono stati ritrovati feriti o ustionati e necessitano di cure immediate.

Per far fronte all’emergenza è stata avviata una raccolta urgente di materiale sanitario. Gli organizzatori richiedono in particolare lenzuola, cerotti, Iuxirol, garze, spray per scottature e fiale di Rocefin.

I punti di raccolta attivi sono:

San Giorgio a Cremano – Via Margherita di Savoia, 2 (Colazione da Clio)

Ercolano – contatto diretto con la referente Francesca

Per informazioni e consegne è possibile contattare Francesca al 347 640 5059 o Lucia (Napoli) al 339 318 8863.

“Ogni minuto è importante – sottolineano i volontari – la sopravvivenza di molti animali dipende dalla rapidità degli interventi”.