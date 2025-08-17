Momenti di paura a Ferragosto nel residence Prato Verde, nella parte alta del paese, quando un fulmine ha colpito un albero durante un pic-nic. Sei turisti romani, residenti a Ostia, sono rimasti feriti dall’onda d’urto e dal crollo dei rami.

L’incidente

L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, mentre una comitiva stava pranzando all’aperto nel giardino condominiale del residence, luogo molto frequentato da famiglie e villeggianti.

Pochi minuti prima, il cielo si era improvvisamente oscurato e una pioggia intensa aveva costretto i presenti a cercare riparo. Proprio in quei momenti il fulmine ha colpito un albero, sprigionando una violenta onda d’urto.

Le persone coinvolte

Ad avere la peggio sono stati quattro cinquantenni e due ragazzi di 18 e 19 anni, scaraventati a terra con violenza e colpiti anche dai rami spezzati. Alcuni di loro hanno perso i sensi per diversi istanti, ritrovandosi stesi sul prato senza capire subito cosa fosse accaduto.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con base nella capitale del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Dopo le prime cure, i sei feriti sono stati portati in osservazione clinica.

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma tutti presentano sintomi fisici dovuti all’incidente e sono sotto choc per quanto accaduto.