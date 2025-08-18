Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di domenica 17 agosto a Crognaleto, in località Coppo (provincia di Teramo). Il giovane si trovava insieme al padre quando un violento temporale ha investito l’area, cogliendo di sorpresa numerosi escursionisti e visitatori.

L’incidente durante il temporale

Secondo le prime ricostruzioni, la scarica elettrica si è abbattuta vicino alla zona di Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi: il ragazzo, trovato incosciente e con ustioni diffuse, è stato subito assistito dal personale sanitario.

I soccorsi e il trasferimento all’ospedale

L’intervento è stato reso complesso dal maltempo, con pioggia battente e grandine che hanno ostacolato le operazioni. Un tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, a bordo dell’elisoccorso del 118, ha collaborato alle manovre di salvataggio. Dopo una prima stabilizzazione sul posto, il quindicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Aquila, dove si trova ricoverato in terapia intensiva in condizioni molto gravi.

Giornata di interventi per il Soccorso alpino

Lo stesso giorno, il Soccorso alpino è stato impegnato in ulteriori operazioni legate al maltempo: una donna ferita a una gamba a Campo Felice e due alpinisti rimasti bloccati sul Gran Sasso sono stati raggiunti e messi in salvo.