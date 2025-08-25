Amazon ha annunciato nuove opportunità di lavoro in tutta Italia. Il colosso dell’e-commerce è alla ricerca di magazzinieri da inserire nei propri centri di distribuzione, con contratti a tempo determinato e un pacchetto di benefit aziendali. Non è richiesta esperienza pregressa, poiché la formazione viene fornita direttamente in sede.

Ruolo e mansioni

I magazzinieri si occuperanno di ricezione, smistamento e spedizione della merce. Le attività quotidiane comprendono carico e scarico pacchi, registrazione dei prodotti nei sistemi informatici, controllo qualità e movimentazione dei carichi fino a 15 chili. Il lavoro si svolge a piedi, tra le diverse postazioni operative, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Requisiti

Per candidarsi è sufficiente essere maggiorenni, conoscere la lingua italiana e avere disponibilità a lavorare su turni, compresi notturni e festivi. Non è necessaria esperienza, ma precisione, attenzione e puntualità sono considerate qualità importanti.

Stipendio e benefit

Dal gennaio 2025 lo stipendio base per i magazzinieri Amazon è stato fissato a 1.876 euro lordi al mese. A questo si aggiungono buoni pasto da 8 euro, sconti per acquisti sul sito e un’assicurazione privata contro gli infortuni. I dipendenti hanno inoltre accesso a spazi moderni, pause con bevande calde gratuite e percorsi di crescita professionale.

Sedi di lavoro

Le assunzioni riguardano numerosi poli logistici, tra cui Agognate (Novara), Cividate al Piano (Bergamo), San Salvo (Chieti), Ardea e Colleferro (Roma), Spinetta Marengo (Alessandria), Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo), Milano, Vercelli, Castel San Giovanni (Piacenza) e Passo Corese (Rieti).

Oltre a queste sedi, Amazon seleziona periodicamente personale in quasi tutte le regioni italiane, comprese Sicilia, Sardegna, Campania, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. È prevista anche l’apertura di un nuovo hub a Jesi (Ancona) entro il 2025.

Selezione e formazione

La selezione è gestita da agenzie partner e si svolge in tempi rapidi. Dopo la candidatura online, i profili idonei vengono contattati per una breve video-intervista di circa 15 minuti. In caso di esito positivo, i candidati vengono inseriti e formati direttamente sul campo.

Come candidarsi

Per consultare le offerte attive e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare la sezione dedicata alle assunzioni sul sito ufficiale di Amazon.