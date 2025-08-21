Un cane è stato trovato in gravi condizioni su un balcone, dove era stato lasciato per giorni senza acqua, cibo né riparo. La segnalazione dei vicini al 112 ha permesso l’intervento tempestivo dei Carabinieri della stazione di Brusciano.

L’intervento e la denuncia

I militari hanno rintracciato il proprietario dell’animale, un 41enne di Mariglianella, e lo hanno denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

Le condizioni del cane

L’animale, debilitato e disidratato, è stato affidato alle cure dei veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud, che lo hanno poi consegnato a un familiare del denunciato.