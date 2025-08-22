La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per l’intera giornata di sabato 23 agosto, dalle ore 6:00 alle 20:00, su tutto il territorio regionale. Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, sono attese piogge e temporali improvvisi, caratterizzati da rapida evoluzione e localmente anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento, grandine e fulmini.

L’allerta riguarda soprattutto il rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, caduta di massi e frane. La Protezione Civile segnala inoltre la possibilità di danni alle coperture e alle strutture esposte alle raffiche di vento e al moto ondoso.