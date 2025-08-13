Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di criticità per ondate di calore fino alle ore 20:00 di giovedì 14 agosto, in seguito alle attuali condizioni meteorologiche.
Previsioni meteo
Temperature: attese massime superiori di 5-7°C rispetto alla media stagionale.
Umidità: valori compresi tra il 60% e il 70%, in particolare nelle ore serali e notturne lungo le aree costiere.
Ventilazione: debole o assente, con conseguente aumento della sensazione di afa.
Raccomandazioni per la popolazione
Evitare di uscire nelle ore più calde (11:00 – 17:00).
Non esporsi direttamente al sole e sospendere attività fisiche all’aperto.
Limitare gli spostamenti in automobile.
Prestare particolare attenzione a anziani, bambini, persone con patologie cardiovascolari e altre categorie vulnerabili.
Comportamenti utili
Mantenere gli ambienti domestici freschi e ben ventilati.
Idratarsi frequentemente bevendo acqua.
Proteggere e idratare anche gli animali domestici.
Misure istituzionali
Le autorità locali sono invitate a proseguire le attività di monitoraggio e assistenza per le fasce più fragili della popolazione, secondo le procedure già attivate.