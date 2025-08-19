Attimi di tensione a Casoria, comune alle porte di Napoli, dove un 26enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava in strada. Alla vista dei militari, l’uomo è rientrato in fretta nella propria abitazione cercando di nascondersi sotto la doccia.

Il controllo dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Casoria, che lo avevano riconosciuto, lo hanno seguito fino a casa. A riceverli alla porta è stata la madre del giovane, che ha cercato di giustificare l’assenza del figlio sostenendo che fosse da tempo in bagno. I militari hanno comunque effettuato un controllo, trovando il 26enne nella doccia.

Alla richiesta di seguirli in caserma, l’uomo ha reagito con insulti e minacce, rifiutando di collaborare.

I pitbull contro i militari

Nel tentativo di impedire l’arresto, il giovane ha aizzato contro i carabinieri due grossi pitbull. Uno degli animali si è scagliato contro un militare, che con prontezza è riuscito a schivare l’attacco. Il cane ha così finito per mordere violentemente la gamba del proprio padrone.

Arresto e trasferimento in carcere

Soccorso per la ferita riportata, il 26enne è stato comunque arrestato con le accuse di evasione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità, è stato trasferito in carcere.

L’episodio si inserisce nell’attività di controllo quotidiana dei carabinieri sul territorio, finalizzata a verificare il rispetto delle misure restrittive imposte ai soggetti sottoposti a detenzione domiciliare.