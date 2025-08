Nel mese di agosto 2025 arriva un importante sostegno economico per migliaia di famiglie italiane. Si tratta del cosiddetto bonus ponte da 500 euro, una misura straordinaria destinata a colmare il vuoto temporaneo tra due cicli consecutivi dell’Assegno di Inclusione (AdI). L’intervento riguarda oltre 500.000 nuclei familiari che, a luglio, hanno concluso i 18 mesi previsti dal sussidio senza poter contare su un’immediata continuità di erogazione.

Perché è stato introdotto il bonus ponte

L’Assegno di Inclusione, misura pensata per sostenere i cittadini in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, prevede per legge una pausa obbligatoria di un mese tra un ciclo di 18 mesi e l’eventuale rinnovo. In questo periodo, molte famiglie rischiavano di rimanere prive di qualsiasi forma di sostegno economico.

Per rispondere a questa criticità, evidenziata da associazioni, sindacati e patronati, il governo ha introdotto il bonus ponte da 500 euro una tantum, destinato a coprire le necessità essenziali durante il mese di sospensione obbligatoria.

A chi spetta il bonus da 500 euro

Il bonus sarà riconosciuto a coloro che:

Hanno terminato i 18 mesi di Assegno di Inclusione a luglio 2025;

Hanno presentato regolare domanda di rinnovo;

Soddisfano i requisiti economici e patrimoniali aggiornati per accedere al nuovo ciclo di AdI.

L’importo sarà accreditato direttamente insieme alla prima mensilità del nuovo ciclo di assegno, a partire dal mese di agosto 2025.

Un aiuto per le famiglie più fragili

Il bonus ponte è quindi pensato per sostenere le famiglie più vulnerabili, spesso con minori, disabili, persone anziane o in condizioni di disagio sociale. Anche un solo mese senza entrate può causare gravi ripercussioni non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sul piano emotivo e relazionale.

Con questo provvedimento, lo Stato intende garantire una maggiore continuità nel supporto a chi si trova in condizioni di fragilità, evitando interruzioni che potrebbero compromettere percorsi già avviati di inclusione sociale e lavorativa.