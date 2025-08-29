Un agguato di camorra ha scosso Gragnano, in provincia di Napoli. La vittima è Alfonso Cesarano, 35 anni, ritenuto vicino al clan Di Martino.

L’omicidio

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato raggiunto da almeno cinque colpi di arma da fuoco in via Cappella della Guardia. L’agguato si è consumato circa un’ora fa. Per Cesarano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Le indagini

Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e gli uomini del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica dell’omicidio e a chiarire le responsabilità.

L’episodio si inserisce nel contesto della criminalità organizzata locale e rafforza l’ipotesi di una nuova escalation di tensioni tra clan attivi nell’area stabiese e vesuviana.