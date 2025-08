L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione di 90 esperti tecnici a tempo pieno e indeterminato. Le posizioni sono distribuite su varie sedi in tutta Italia e rappresentano un’importante opportunità per i laureati in discipline scientifiche interessati a lavorare in uno dei settori più strategici e in crescita: la sicurezza informatica nazionale.

Profili ricercati: le 90 posizioni aperte

Il bando riguarda professionisti altamente qualificati nei principali ambiti della cybersecurity e dell’ICT. Di seguito la suddivisione delle figure richieste:

8 esperti in cloud, edge computing e telecomunicazioni di nuova generazione

12 esperti in intelligenza artificiale

10 esperti in ispezioni di cybersicurezza

3 esperti in crittografia

10 esperti in certificazione e valutazione della sicurezza di sistemi OT e ICT

12 esperti in gestione e sviluppo di programmi industriali e tecnologici

10 esperti in gestione e realizzazione di progetti IT

12 esperti in gestione del rischio cyber

5 esperti in analisi della minaccia cyber

8 esperti in data analysis e statistiche sulle minacce informatiche

Requisiti per partecipare al concorso ACN

Per accedere al bando è necessario possedere i seguenti requisiti:

Laurea magistrale o specialistica (con voto minimo di 105/110) in una delle seguenti aree:

Ingegneria (tutte le classi)

Fisica

Informatica

Matematica

Scienze statistiche

Sicurezza informatica

Tecniche e metodi per la società dell’informazione

Modellistica matematico-fisica

Sono ammesse anche lauree equipollenti, equiparate o equivalenti.

Esperienza professionale di almeno 2 anni, documentabile, nell’ambito specifico per il quale si presenta candidatura.

Come candidarsi al concorso ACN

Le domande devono essere inviate online entro le ore 18:00 dell’11 settembre 2025 attraverso il portale www.inpa.gov.it

.

Requisiti tecnici per l’accesso al portale:

Credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS

Una PEC personale attiva, da utilizzare per tutte le comunicazioni ufficiali relative alla procedura

Perché lavorare all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale?

L’ACN è l’organismo pubblico responsabile della protezione dell’infrastruttura digitale italiana. Lavorare per l’Agenzia significa contribuire attivamente alla difesa cibernetica del Paese, partecipando a progetti di innovazione tecnologica, resilienza digitale e sovranità informatica.