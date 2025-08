Profonda commozione a Castellammare di Stabia per la tragica scomparsa di Emilia Cascone, 37 anni, deceduta improvvisamente nei giorni scorsi mentre era in stato di gravidanza. La donna, conosciuta e stimata nella comunità stabiese, era incinta da alcuni mesi, ma purtroppo per il bambino che portava in grembo non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto emerso da fonti non ufficiali, Emilia si sarebbe recentemente sottoposta ad alcuni interventi medici. Le sue condizioni si sarebbero progressivamente aggravate fino a risultare fatali. Le cause esatte del decesso non sono ancora rese pubbliche.

La notizia ha lasciato sotto choc l’intera città. Emilia Cascone era molto conosciuta per il suo impegno all’interno della parrocchia di Sant’Agostino, in particolare nelle attività rivolte ai giovani. Il suo sorriso, la disponibilità e la capacità di prendersi cura degli altri sono ricordati con affetto da amici e conoscenti attraverso numerosi messaggi di cordoglio sui social.

I funerali si sono svolti questa mattina alle 10.30 presso la parrocchia di Sant’Agostino, dove in tanti si sono riuniti per l’ultimo saluto, in un clima di dolore e commozione.