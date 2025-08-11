Profondo cordoglio a Terzigno per la scomparsa di don Salvatore Di Giuseppe, figura di riferimento per la comunità e per generazioni di fedeli e che per 43 anni ha guidato la parrocchia cittadina. Il sindaco Francesco Ranieri, l’amministrazione comunale e l’assessore Domenico Auricchio hanno espresso riconoscenza per il servizio svolto con dedizione, umiltà e amore verso la città, sottolineando come il sacerdote, oggi “tornato alla Casa del Padre”, abbia rappresentato un esempio di fede e impegno costante.

Per anni don Salvatore ha guidato i suoi parrocchiani con parole di conforto, gesti concreti di solidarietà e una presenza costante nelle occasioni di gioia e nei momenti di difficoltà. La sua opera pastorale ha lasciato un segno profondo, contribuendo a rafforzare il legame tra la Chiesa e il territorio.

Con commozione, l’amministrazione comunale si stringe al dolore dei familiari, dei fedeli e di quanti lo hanno conosciuto e amato, custodendo il ricordo della sua instancabile dedizione e del suo esempio di vita, che resteranno patrimonio spirituale della comunità di Terzigno.