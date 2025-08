È partita la ricarica bimestrale della Carta Acquisti relativa ai mesi di luglio e agosto 2025. A sorpresa, Poste Italiane ha avviato le operazioni di accredito già nel pomeriggio di giovedì 3 luglio, anticipando i tempi consueti.

Ricarica Carta Acquisti: a chi spetta

La Carta Acquisti è una misura di sostegno rivolta a nuclei familiari con basso reddito. I beneficiari possono utilizzarla per spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette.

Requisiti per l’accesso:

Età: cittadini italiani con almeno 65 anni oppure bambini sotto i 3 anni (in questo caso la carta è intestata al genitore o al tutore legale).

Indicatore ISEE: non superiore a 8.117,17 euro annui (valore aggiornato al 2025).

Ulteriori condizioni: devono essere rispettati determinati limiti patrimoniali e reddituali, comprese eventuali restrizioni sul possesso di automobili o altri beni durevoli.

Domanda attiva: è necessario che la domanda sia stata presentata e accettata dall’INPS e che la carta sia attiva e rilasciata da Poste Italiane.

Accredito luglio-agosto: pagamento in corso

Il pagamento del bimestre luglio-agosto ammonta a 80 euro, come da consueta erogazione bimestrale. La somma è già stata accreditata a molti beneficiari, mentre per altri sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

Come di consueto, l’erogazione non avviene in un’unica giornata, ma viene distribuita in più fasi successive. Si tratta di una procedura ordinaria, quindi eventuali ritardi non devono destare preoccupazione.

Prossime ricariche previste

Dopo il pagamento di luglio, restano da effettuare ancora due ricariche prima della fine dell’anno:

Settembre 2025: coprirà anche il mese di ottobre;

Novembre 2025: coprirà anche il mese di dicembre.

Anche in questi casi, gli accrediti saranno gestiti a scaglioni, con tempi che potranno variare da beneficiario a beneficiario.