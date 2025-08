Con l’arrivo di agosto, mese tradizionalmente dedicato alle ferie estive, milioni di cittadini attendono le erogazioni dell’INPS legate alle principali misure di sostegno al reddito. Come ogni anno, anche nel 2025 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma l’avvio dei pagamenti nel cuore dell’estate, con cifre importanti destinate in particolare a famiglie in difficoltà economica, disoccupati e beneficiari di specifici sussidi.

Pagamenti INPS di agosto: le date da ricordare

Il calendario dei pagamenti INPS segue, come di consueto, una sequenza prestabilita, sebbene possa subire leggere variazioni in base alla tipologia di prestazione e alla presenza di festività. Per il mese di agosto 2025, le date più rilevanti sono quelle relative a due strumenti fondamentali di sostegno: l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Assegno di Inclusione: quando arriva il pagamento di agosto

L’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, è destinato alle famiglie in condizione di fragilità economica che rispettano determinati requisiti. Per chi ha presentato domanda a luglio 2025 e ha ottenuto esito positivo, il primo accredito è previsto a partire da venerdì 15 agosto 2025.

Per i nuclei familiari già beneficiari della misura, il pagamento mensile sarà invece effettuato da martedì 27 agosto 2025, in linea con la tempistica degli accrediti precedenti.

500 euro con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): chi ne ha diritto

Accanto all’ADI, il Supporto per la Formazione e il Lavoro rappresenta un altro importante strumento per promuovere l’inserimento o il reinserimento lavorativo, attraverso attività formative e percorsi di orientamento.

I beneficiari che hanno presentato domanda e attivato i percorsi previsti entro luglio 2025 riceveranno un accredito di 500 euro a partire dal 15 agosto 2025. Questo importo, erogato direttamente sul conto corrente, rappresenta il primo pagamento per chi accede alla misura per la prima volta.

Chi, invece, è già percettore del SFL e risulta in regola con gli obblighi previsti dal patto di servizio personalizzato, riceverà la mensilità di agosto a partire dal 27 agosto 2025.

In sintesi: quando arrivano i pagamenti INPS di agosto 2025

Prestazione Prima erogazione Rinnovi mensili

Assegno di Inclusione (ADI) dal 15 agosto dal 27 agosto

Supporto per Formazione e Lavoro (SFL) dal 15 agosto dal 27 agosto