Il Governo ha ufficializzato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 24 luglio 2025, un nuovo bonus fiscale in busta paga destinato ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico.

A chi spetta

Il beneficio è rivolto a:

personale delle Forze Armate,

personale delle Forze di Polizia,

con redditi fino a 30.208 euro annui.

Importo e modalità

Massimo riconosciuto: 458,50 euro;

Decorrenza: dal 1° gennaio 2025;

Erogazione: in sede di conguaglio fiscale, calcolata sulle indennità fisse e continuative percepite durante l’anno.

Differenze rispetto al 2024

Il bonus 2025 risulta ridotto di circa 150 euro rispetto allo scorso anno.
Le ragioni:

meno risorse disponibili: 40,85 milioni di euro contro i 46,75 milioni del 2024;

più beneficiari: 89.013 dipendenti coinvolti, contro i 76.517 dell’anno precedente.

Bonus cumulabile

Nonostante la riduzione, la misura resta compatibile con altre agevolazioni fiscali, mantenendo la sua funzione di sostegno economico per i lavoratori interessati.

