Il Governo ha ufficializzato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 24 luglio 2025, un nuovo bonus fiscale in busta paga destinato ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico.
A chi spetta
Il beneficio è rivolto a:
personale delle Forze Armate,
personale delle Forze di Polizia,
con redditi fino a 30.208 euro annui.
Importo e modalità
Massimo riconosciuto: 458,50 euro;
Decorrenza: dal 1° gennaio 2025;
Erogazione: in sede di conguaglio fiscale, calcolata sulle indennità fisse e continuative percepite durante l’anno.
Differenze rispetto al 2024
Il bonus 2025 risulta ridotto di circa 150 euro rispetto allo scorso anno.
Le ragioni:
meno risorse disponibili: 40,85 milioni di euro contro i 46,75 milioni del 2024;
più beneficiari: 89.013 dipendenti coinvolti, contro i 76.517 dell’anno precedente.
Bonus cumulabile
Nonostante la riduzione, la misura resta compatibile con altre agevolazioni fiscali, mantenendo la sua funzione di sostegno economico per i lavoratori interessati.