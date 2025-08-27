Un episodio di violenza giovanile ha scosso la comunità di Quarto, in provincia di Napoli. Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in corso Italia, dove un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da un coetaneo più giovane.

La vittima e le condizioni di salute

Il diciottenne, ferito con un’arma da taglio, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dopo le cure mediche è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni, circostanza che ha escluso conseguenze più gravi.

L’aggressore: arrestato un 15enne

Grazie alle indagini immediate, i militari hanno identificato il presunto aggressore: un ragazzo di 15 anni, residente anch’egli a Quarto. Il giovane è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi e trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’aggressione e le possibili motivazioni alla base del gesto. Non si esclude alcuna pista, dal litigio personale a questioni legate a dinamiche giovanili più ampie.