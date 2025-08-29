Con il rientro dalle vacanze, per molte famiglie italiane è tempo di fare i conti con le spese da affrontare. Tra bollette, lavori in casa e necessità quotidiane, arriva una buona notizia: nel 2025 sarà disponibile il bonus elettrodomestici, che prevede fino a 200 euro di sconto per l’acquisto di un nuovo apparecchio.

Cos’è il bonus elettrodomestici 2025

Il contributo è stato confermato nella Legge di Bilancio 2025 e ha l’obiettivo di:

incentivare l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo;

favorire il ricambio dei vecchi apparecchi;

sostenere l’economia e i consumatori.

Il bonus potrà essere richiesto per l’acquisto di un solo elettrodomestico tra:

lavatrici e lavasciuga;

lavastoviglie;

frigoriferi;

forni.

Requisiti e importi

L’agevolazione varia in base all’ISEE familiare:

200 euro di sconto (fino al 30% del prezzo) per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro;

100 euro di sconto per chi ha un ISEE superiore a 25.000 euro.

Condizione obbligatoria: lo smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Come richiedere il bonus

La domanda dovrà essere presentata tramite il portale PagoPA. Una volta verificati i requisiti, l’utente riceverà un voucher digitale da utilizzare come sconto in fattura al momento dell’acquisto.

Al momento si è in attesa del decreto attuativo, che definirà nel dettaglio modalità e tempi di accesso all’incentivo.

Perché conviene

Il bonus rappresenta un doppio vantaggio:

un risparmio immediato sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico;

un taglio dei consumi energetici nel medio-lungo periodo, grazie all’uso di apparecchi di ultima generazione.