Nuovo atto vandalico al plesso Boschetto dell’I.C. “Leonardo da Vinci” di Sant’Anastasia (NA). La scorsa notte ignoti si sono introdotti nell’edificio, provocando gravi danni e sottraendo attrezzature didattiche.
I danni riportati
Secondo quanto riferito dal deputato Francesco Emilio Borrelli, i vandali hanno:
Distrutto l’impianto di allarme e quello Wi-Fi
Divelto porte e infissi
Rubato monitor touch, stampanti e strumenti didattici, incluso un forno per ceramica
Danneggiato il distributore d’acqua, causando l’allagamento dell’edificio
Compromesso mobilio e suppellettili
La denuncia e le richieste
L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. La dirigenza scolastica ha chiesto al Sindaco un intervento urgente per:
Ripristinare e mettere in sicurezza l’edificio
Installare grate e telecamere di sorveglianza
Potenziare i sistemi di antifurto
Le reazioni
Il dirigente scolastico ha espresso forte indignazione:
“Non si tratta solo di violenza alle cose, ma di un atto disumano contro l’intera comunità. La scuola è un bene comune. Vedere strumenti didattici acquistati con sacrificio ridotti in macerie è inaccettabile”.
Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha dichiarato:
“È un episodio gravissimo che va oltre il furto. Pretendiamo che i responsabili vengano individuati e che si rafforzino i sistemi di protezione nelle scuole del territorio”.
Anche Ines Barone (Europa Verde) ha condannato duramente l’accaduto:
“Le segnalazioni passate non hanno impedito nuovi atti vandalici. Servono azioni concrete e immediate per proteggere i plessi scolastici”.
La risposta della comunità
Nonostante l’accaduto, la comunità scolastica ribadisce la volontà di ripartire:
“Continueremo a lavorare per garantire ai nostri alunni ambienti sicuri e strumenti adeguati per la ripresa delle lezioni”.