Nuovo atto vandalico al plesso Boschetto dell’I.C. “Leonardo da Vinci” di Sant’Anastasia (NA). La scorsa notte ignoti si sono introdotti nell’edificio, provocando gravi danni e sottraendo attrezzature didattiche.

I danni riportati

Secondo quanto riferito dal deputato Francesco Emilio Borrelli, i vandali hanno:

Distrutto l’impianto di allarme e quello Wi-Fi

Divelto porte e infissi

Rubato monitor touch, stampanti e strumenti didattici, incluso un forno per ceramica

Danneggiato il distributore d’acqua, causando l’allagamento dell’edificio

Compromesso mobilio e suppellettili

La denuncia e le richieste

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. La dirigenza scolastica ha chiesto al Sindaco un intervento urgente per:

Ripristinare e mettere in sicurezza l’edificio

Installare grate e telecamere di sorveglianza

Potenziare i sistemi di antifurto

Le reazioni

Il dirigente scolastico ha espresso forte indignazione:

“Non si tratta solo di violenza alle cose, ma di un atto disumano contro l’intera comunità. La scuola è un bene comune. Vedere strumenti didattici acquistati con sacrificio ridotti in macerie è inaccettabile”.

Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha dichiarato:

“È un episodio gravissimo che va oltre il furto. Pretendiamo che i responsabili vengano individuati e che si rafforzino i sistemi di protezione nelle scuole del territorio”.

Anche Ines Barone (Europa Verde) ha condannato duramente l’accaduto:

“Le segnalazioni passate non hanno impedito nuovi atti vandalici. Servono azioni concrete e immediate per proteggere i plessi scolastici”.

La risposta della comunità

Nonostante l’accaduto, la comunità scolastica ribadisce la volontà di ripartire:

“Continueremo a lavorare per garantire ai nostri alunni ambienti sicuri e strumenti adeguati per la ripresa delle lezioni”.

