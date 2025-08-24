L’Inps ha confermato che i pagamenti dell’assegno unico universale saranno erogati regolarmente tra il 22 e il 23 agosto 2025, includendo anche gli eventuali conguagli spettanti alle famiglie.

Importi e maggiorazioni

L’importo dell’assegno può superare i 200 euro mensili per figlio, variando in base a:

reddito ISEE del nucleo familiare,

numero di figli a carico,

maggiorazioni per casi specifici, come famiglie numerose o con figli con disabilità.

Dal 2025 gli importi sono stati rivalutati dello 0,8% per adeguarsi all’aumento del costo della vita, con particolare beneficio per le famiglie con figli minori di un anno e per quelle con almeno tre figli.

Le risorse già erogate

Nei primi mesi del 2025, l’Inps ha già distribuito oltre 6,5 miliardi di euro a milioni di famiglie italiane, confermando l’assegno unico come una delle principali misure di sostegno al reddito introdotte negli ultimi anni.

Come controllare i pagamenti

I cittadini possono verificare gli accrediti e i dettagli relativi al proprio assegno accedendo al portale Inps tramite Spid, Cie o Cns, oppure utilizzando l’app Inps Mobile.