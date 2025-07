Il Centro Nazionale Sangue (CNS) ha introdotto nuove misure di prevenzione contro la diffusione del virus West Nile, prevedendo restrizioni temporanee alla donazione di sangue e di cellule staminali in diverse aree del Paese.

Donazione di sangue: test obbligatori o sospensione temporanea

In 31 province italiane considerate a rischio, sarà obbligatorio sottoporre a test NAT (acido nucleico) tutti i donatori che hanno soggiornato anche una sola notte nei territori elencati. In alternativa, è prevista la sospensione dalla donazione per 28 giorni dal rientro.

Province interessate dalla misura:

Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia

Lombardia: Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese

Veneto: Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona

Piemonte: Novara, Torino

Lazio: Frosinone, Latina, Roma

Campania: Caserta, Napoli

Puglia: Lecce

Abruzzo: L’Aquila

Sardegna: Oristano

Friuli-Venezia Giulia: Udine

Misure analoghe per chi ha soggiornato all’estero

Le restrizioni si estendono anche a chi ha soggiornato in aree estere ad alto rischio, con modalità simili:

Grecia: Attica Occidentale e Pireo

Romania: distretto di Sălaj

Stati Uniti e Canada: sospensione annuale dalla donazione di sangue, senza possibilità di test in alternativa.

Donazione di cellule staminali emopoietiche: regioni interessate

In via precauzionale, il CNS ha disposto la sospensione o l’esecuzione obbligatoria del test anche per la donazione di cellule staminali emopoietiche nei donatori provenienti dalle seguenti regioni:

Abruzzo

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Lombardia

Piemonte

Puglia

Sardegna

Veneto

Finalità della misura

Le restrizioni rientrano in un più ampio piano di sorveglianza sanitaria nazionale, volto a contenere la diffusione del virus West Nile, trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Culex. Il virus, nella sua forma neuroinvasiva, può risultare particolarmente grave per soggetti immunodepressi, anziani o con patologie pregresse.