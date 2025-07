In Campania si registrano almeno nove casi confermati di infezione da West Nile Virus, con pazienti ricoverati tra Napoli e Caserta. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, pur non segnalando al momento focolai estesi.

Ricoveri in ospedale: situazione sotto controllo

Due pazienti sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive. Uno di loro si trova in condizioni stazionarie, mentre l’altro presenta un quadro clinico più critico.

All’ospedale Moscati di Aversa, nel Casertano, sono stati registrati sei casi, di cui tre in condizioni considerate gravi, mentre gli altri risultano stabili.

Un ulteriore caso è stato identificato all’ospedale Cardarelli di Napoli: si tratta di un paziente fragile ma asintomatico, ricoverato per una patologia preesistente. Le sue condizioni sono monitorate e al momento non destano preoccupazione.

Aumentano le misure di prevenzione e controllo

Gli ospedali coinvolti hanno già attivato protocolli di sorveglianza e contenimento. Al Cardarelli, in particolare, sono state avviate:

Disinfestazioni programmate nelle aree verdi ospedaliere

Screening sistematici sui donatori di sangue

Test mirati per pazienti fragili con sintomatologie compatibili

Le prime analisi epidemiologiche indicano un possibile cluster nell’area di Baia Domizia, in provincia di Caserta, dove diversi pazienti avrebbero trascorso recenti periodi di vacanza. Tra i sintomi più comuni segnalati: febbre alta e malessere generale.

Altre zone attenzionate includono le aree acquitrinose del litorale casertano, la zona di Persano e la foce del Sele nel Salernitano.

Le dichiarazioni delle autorità

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato:

“Stiamo monitorando la situazione. Non abbiamo focolai estesi, ma singoli episodi sotto controllo. È un contagio nuovo per i nostri territori, ma disponiamo di tutte le risorse tecnico-scientifiche per gestirlo.”

Anche il direttore del reparto di infettivologia del Cotugno, Alessandro Perrella, ha rassicurato i cittadini:

“Il West Nile Virus è un’infezione che conosciamo da tempo. Si trasmette attraverso le zanzare e in soggetti immunodepressi può causare complicazioni. In generale, i sintomi sono simili a quelli influenzali e nella maggior parte dei casi non richiedono ricovero.”

Cos’è il West Nile Virus?

Il West Nile Virus (WNV) è una malattia trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Nella maggioranza dei casi è asintomatico o lieve, ma può evolvere in forme più gravi in soggetti anziani, immunodepressi o con patologie pregresse.