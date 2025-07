Dolore e commozione ad Avellino per la scomparsa di Giosuè De Vito, il giovane di 20 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nell’ottobre 2023 in via Fratelli Troncone, nel capoluogo irpino.

Giosuè si trovava a bordo di un’auto insieme ad alcuni amici quando si verificò il violento impatto. Le sue condizioni apparvero da subito critiche. Ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale “Moscati” di Avellino, era sottoposto a coma farmacologico per diversi mesi. Successivamente era stato trasferito in una struttura specializzata per la riabilitazione neurologica, ma il quadro clinico non ha mai registrato miglioramenti significativi.

Dopo un lungo periodo di speranza e attesa, nelle ultime ore è arrivata la notizia più temuta: Giosuè è deceduto, spegnendo definitivamente le speranze della famiglia e di tutta la comunità che lo aveva seguito con affetto.

I funerali si terranno giovedì 1° agosto alle ore 15:30 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Rione Valle, Avellino.