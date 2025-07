Notte di tensione all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove un grave episodio di violenza ha compromesso la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti d’urgenza presso il pronto soccorso per fermare un uomo in escandescenze che avrebbe danneggiato la struttura ospedaliera e aggredito le guardie giurate.

Protagonista dell’accaduto è Pasquale Visciano, 49 anni, originario di Torre del Greco e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, in attesa della visita per la moglie – classificata con codice bianco, ovvero non urgente – avrebbe perso il controllo a causa dell’attesa prolungata, sfondando la parete in vetro del triage e aggredendo fisicamente tre addetti alla sicurezza.

L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo. I militari sono riusciti a bloccare l’aggressore e ad arrestarlo con le accuse di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Attualmente, Visciano è detenuto in attesa di ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra gli operatori del settore e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza all’interno dei presidi ospedalieri. La direzione sanitaria del San Leonardo ha condannato l’accaduto, ricordando che il codice bianco riguarda situazioni non urgenti e che gli accessi impropri al pronto soccorso continuano a generare disagi e pressioni su un sistema sanitario già sotto stress.