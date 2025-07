Un terribile incidente stradale ha sconvolto la comunità di Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento. Due uomini, Giuseppe Roberto, 52 anni, e Mario, 37 anni, sono morti in seguito a un violento scontro frontale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 23 luglio, lungo la fondovalle Vitulanese, nei pressi dello svincolo per Castelpoto.

Le auto coinvolte nell’incidente sono una Audi A3, condotta dal 52enne, e una Lancia Y, a bordo della quale viaggiava il 37enne. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’impatto, avvenuto su un tratto rettilineo della strada.

Morti entrambi i conducenti, inutili i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, il 37enne sarebbe deceduto sul colpo, mentre il 52enne, gravemente ferito, è spirato poco dopo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Entrambe le auto sono rimaste completamente distrutte, segno della violenza dello scontro.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere, e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’accaduto.

Strada chiusa e indagini in corso: si cercano testimoni

La circolazione sulla fondovalle Vitulanese è provvisoriamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza del tratto stradale. Entrambe le auto sono state sequestrate, mentre i militari dell’Arma stanno acquisendo testimonianze e immagini da eventuali videocamere della zona.

Comunità sotto choc a Campoli del Monte Taburno

La notizia ha sconvolto la piccola comunità di Campoli del Monte Taburno, dove entrambi gli uomini vivevano. Sui social già numerosi i messaggi di cordoglio. Sarà la Procura di Benevento a disporre nelle prossime ore eventuali accertamenti medico-legali sulle salme.