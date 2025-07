Con il decreto n. 87 del 22 luglio 2025, il Sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha ufficialmente nominato il nuovo componente della Giunta comunale. Si tratta del consigliere comunale Vincenzo Cioffi, che assume l’incarico di quinto assessore.

«A Vincenzo Cioffi – dichiara il Sindaco Aiello – va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi in Consiglio comunale. Sono certo che, anche in questa nuova veste, saprà offrire un contributo prezioso alla nostra comunità, forte della sua esperienza politica e del suo impegno nelle istituzioni».

La nomina, espressione della lista UDC, comporterà inoltre un rinnovamento in seno al Consiglio comunale, con l’ingresso del giovane Orlando Todisco, al quale l’amministrazione rivolge un sincero augurio di buon lavoro.