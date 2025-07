La Regione Sicilia ha ufficialmente avviato il bonus bebè 2025. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso che prevede un contributo economico di 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato.

Due finestre temporali per le domande

Per distribuire equamente le risorse e coprire l’intero anno solare, l’iniziativa è suddivisa in due scaglioni:

Prima finestra: scadenza 30 giugno 2025, riguarda i bambini nati tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025;

Seconda finestra: scadenza 31 dicembre 2025, per i nati dal 1° aprile al 30 settembre 2025.

Chi può fare domanda

Possono accedere al bonus:

I genitori (o chi esercita la patria potestà) residenti in Sicilia al momento della nascita o dell’adozione;

Con un ISEE familiare non superiore a 10.140 euro, in linea con i requisiti per l’assegno di inclusione nazionale.

Come richiederlo

Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza, che provvederanno a inoltrarle all’assessorato regionale. L’ente regionale redigerà successivamente le graduatorie e assegnerà i fondi ai Comuni, i quali procederanno all’erogazione diretta ai beneficiari.

Le dichiarazioni dell’assessore

«La Regione conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano – soprattutto in un momento delicato come la nascita di un figlio. Abbiamo innalzato la soglia ISEE per allargare la platea dei beneficiari e fornire un aiuto concreto e immediato».